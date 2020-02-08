Политика

Российская газетаРоссийская газетаГенерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников. Как пишет Washington Examiner, речь идет о маневрирующих в космосе аппаратах.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner
 командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известиявчера в 20:47

Подробнее о событии

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

РБК00:44

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

РИА Новостивчера в 23:06

В НАТО рассказали об угрозе от России в космосе

RT на русскомвчера в 23:18

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников

Газета.Ru01:41

Российский спутник-инспектор обвинили в преследовании аппаратов США

Lenta.ruвчера в 21:45

В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании спутников США

Московский Комсомолецвчера в 21:22

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Известиявчера в 20:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Происшествия

В Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

Радио Sputnik 01:42
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Армия и оружие

Израиль хотел, чтобы самолёт над Сирией сбили российские С-300

Активное создание помех средствам РЛС и ПВО Сирии и появление израильского истребителя прямо на границе между Ливаном и Сирией, должно было стать поводом для применения сирийскими войсками российского С-300, зенитная управляемая ракета которого должна была сбить пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку.
Avia.pro вчера в 21:28
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС 06 февраля в 17:25
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Кино

Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле

Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.
Lenta.ru 06 февраля в 16:02
Авто

Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 16:03
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

Российский нападающий Федор Смолов, недавно перешедший на правах аренды в испанскую "Сельту", рассказал в интервью пресс-службе клуба об отличиях между чемпионатом России и Примерой.
РИА Новости 01:11
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Общество

Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Ведомости вчера в 13:08
Общество

Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным

Российская газета 01:48
Здоровье

Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Инфорос вчера в 08:27
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv вчера в 04:59
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Никас Сафронов помогает Елене Степаненко подобрать жениха

Известный художник Никас Сафронов считает, что такой роскошной женщине как Елена Степаненко просто негоже оставаться одной, без пары.
Bimru.ru 06 февраля в 11:09
Армия и оружие

Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков

Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
iReactor вчера в 01:47
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Хоккей

Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 18:35
Наука

Китайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса

В ходе исследований китайские ученые выяснили, что бетакоронавирус панголинов на 99% схож по своей структуре с коронавирусом, который поражает человека.
Faktom 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное