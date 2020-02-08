Политика
Российская газетаГенерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников. Как пишет Washington Examiner, речь идет о маневрирующих в космосе аппаратах.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.Известиявчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Армия и оружие
Израиль хотел, чтобы самолёт над Сирией сбили российские С-300
Активное создание помех средствам РЛС и ПВО Сирии и появление израильского истребителя прямо на границе между Ливаном и Сирией, должно было стать поводом для применения сирийскими войсками российского С-300, зенитная управляемая ракета которого должна была сбить пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Кино
Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле
Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.
Авто
Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку
Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Футбол
Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России
Российский нападающий Федор Смолов, недавно перешедший на правах аренды в испанскую "Сельту", рассказал в интервью пресс-службе клуба об отличиях между чемпионатом России и Примерой.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Общество
Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Общество
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов помогает Елене Степаненко подобрать жениха
Известный художник Никас Сафронов считает, что такой роскошной женщине как Елена Степаненко просто негоже оставаться одной, без пары.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Хоккей
Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Наука
Китайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса
В ходе исследований китайские ученые выяснили, что бетакоронавирус панголинов на 99% схож по своей структуре с коронавирусом, который поражает человека.