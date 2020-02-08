с чего всё началось

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников. Как пишет Washington Examiner, речь идет о маневрирующих в космосе аппаратах.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Армия и оружие Израиль хотел, чтобы самолёт над Сирией сбили российские С-300 Активное создание помех средствам РЛС и ПВО Сирии и появление израильского истребителя прямо на границе между Ливаном и Сирией, должно было стать поводом для применения сирийскими войсками российского С-300, зенитная управляемая ракета которого должна была сбить пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку.

Общество Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Кино Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле Режиссер Ладж Ли выводит кино за рамки жанрового повествования и в какой-то момент передает слово чернокожим обитателям окраин, тем самым "отверженным", умудряясь говорить о проблемах мультикультурализма спокойно, внятно и без истерики, — что к 2020 году стало особенной редкостью.

Авто Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.

Футбол Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России Российский нападающий Федор Смолов, недавно перешедший на правах аренды в испанскую "Сельту", рассказал в интервью пресс-службе клуба об отличиях между чемпионатом России и Примерой.

Общество Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО» Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.

Здоровье Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала, о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.

Общество Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.

Шоу-бизнес Никас Сафронов помогает Елене Степаненко подобрать жениха Известный художник Никас Сафронов считает, что такой роскошной женщине как Елена Степаненко просто негоже оставаться одной, без пары.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Хоккей Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.