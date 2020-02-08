Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГенерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

По словам Ланаты, космическим державам – членам НАТО придется самостоятельно реагировать на угрозы, так как у альянса объектов в космосе нет. США уже обвиняли Москву и Пекин в сближении их аппаратов с американскими спутниками.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Генерал НАТО заявил о преследовании спутника США российским аппаратом

РБКвчера в 23:54

В НАТО рассказали об угрозе от России в космосе

RT на русскомвчера в 23:18

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Известиявчера в 20:47

НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Газета.Ruвчера в 22:02

Российский спутник-инспектор обвинили в преследовании аппаратов США

Lenta.ruвчера в 21:45

В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании спутников США

Московский Комсомолецвчера в 21:22

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

РИА Новостивчера в 23:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Хоккей

«Даллас» Радулова уступил «Миннесоте»

В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд».
Чемпионат вчера в 23:21
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости вчера в 14:25
Гаджеты

Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

Astera 05 февраля в 15:39
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru вчера в 11:31
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет зампредом Госдумы

Бывший парламентарий в свою очередь перейдёт на работу советником спикера Вячеслава Володина.
Говорит Москва вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Фотографии 22-летней Анны Нетребко ошеломили ее фанатов

Первую партию в опере «Травиата» будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте.
Woman.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
Общество

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Российская газета вчера в 21:46
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета 06 февраля в 11:29
Армия и оружие

Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков

Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
iReactor вчера в 01:47
Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую

Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:06
Общество

Москвичам пообещали «мрачную оттепель»

Мрачная погода установится на грядущей рабочей неделе в Москве, рассказал 8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:50
Кино

Первые фото со съемок нового сезона «Сватов» попали в сеть

В группе сериала «Сваты» в социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии со съемок нового сезона.
Live24 вчера в 06:22
Общество

В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США

В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
РБК 00:19
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Культура

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской

Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Bimru.ru вчера в 11:06
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 06 февраля в 00:58
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News вчера в 02:39
Общество

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
РИА Новости вчера в 20:20
Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
ToDay News Ufa 06 февраля в 10:20
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное