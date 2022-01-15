Life.ruГенерал СБУ Вовк убеждён, что Россия не собирается воевать с УкраинойУтверждения западных СМИ и политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях вторжения на Украину являются нагнетанием обстановки на фоне переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности.Комсомольская правдаБывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк прокомментировал заявления о якобы желании России вторгнуться на Украину.Московский Комсомолец«Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.Взгляд.руНа заявление Нуланд отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.Lenta.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruПолитика СегодняКомсомольская правдаЦарьградВечерняя МоскваФАНПолитРоссияГазета.RuВоенное делоПодробнее о событииГенерал СБУ: Россия не хочет воевать с УкраинойPravda.Ruвчера в 14:06Генерал СБУ сообщил об отсутствии у России намерений воевать с УкраинойОбщественная служба новостейвчера в 13:13Генерал СБУ считает, что Москва не хочет воевать с КиевомТАССвчера в 12:22Генерал СБУ обвинил США в нагнетании ситуации против РоссииВзгляд.рувчера в 13:02Генерал СБУ Вовк убеждён, что Россия не собирается воевать с УкраинойLife.ruвчера в 12:46Генерал СБУ Вовк: намерений вести полномасштабную войну против Украины у России нетLenta.ruвчера в 12:38Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с УкраинойГазета.Ruвчера в 13:04Показать ещёОценить151Поделиться