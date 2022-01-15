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Генерал СБУ Вовк убеждён, что Россия не собирается воевать с Украиной

Утверждения западных СМИ и политиков о якобы имеющихся у Москвы сценариях вторжения на Украину являются нагнетанием обстановки на фоне переговоров России с НАТО о гарантиях безопасности.
Комсомольская правда
Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк прокомментировал заявления о якобы желании России вторгнуться на Украину.
Московский Комсомолец
«Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.
Взгляд.ру
На заявление Нуланд отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.
Lenta.ru

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Генерал СБУ: Россия не хочет воевать с Украиной
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