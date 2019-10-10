с чего всё началось

В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.

Единоборства Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.

Авто В Сети появилась информация о Kia Seltos для России Кроссовер Kia Seltos доберется до российского рынка в первой половине 2020 года.

Гаджеты Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.

Здоровье Единый центр скорой помощи появится в Карелии В Карелии начнет работать единый центр скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

Наука В Китае продемонстрировали концепт «боевой летающей тарелки» 10 октября в Китае прошло открытие выставки China Helicopter Exposition 2019.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Происшествия Борт «Аэрофлота» сел в Ростове-на-Дону из-за пистолета у пассажира Следовавший рейсом Москва — Бургас самолёт «Аэрофлота» приземлился в ростовском аэропорту Платов из-обнаружения у пассажира травматического оружия.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Здоровье Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.

Космос NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.

Политика Особый статус Донбасса и федерализация не развалят Украину — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев подписал минские соглашения, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Гаджеты AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.

Шоу-бизнес Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.