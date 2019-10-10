с чего всё началось

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Общество Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.

Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Космос Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара» В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.

Авто BMW представила новый седан M8 Gran Coupe Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series — «заряженный» седан M8 Gran Coupe.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.

Армия и оружие Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.

Происшествия Директор астраханского спецучилища сдавал «в аренду» подростков В Астрахани директор спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей сдавал воспитанников «в аренду» на стройку, передает «Интерфакс».

Происшествия В Крыму задержали проукраинского активиста Проукраинский активист Олег ПРИХОДЬКО был задержан силовиками 9 октября.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020 Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.

Экономика Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.

Армия и оружие В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

Футбол Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.

Автоспорт Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.

Политика США планируют заключить валютное соглашение с Китаем Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.

Технологии Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.

Гаджеты Дисплей 2.0. Samsung обещает перевернуть индустрию Южнокорейская компания заявила, что подобные инвестиции позволят Samsung предложить клиентам совершенно новые экраны, которые полностью изменят индустрию дисплеев.

Экономика «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.

Общество В Курганской области хотят уменьшить число управленцев в образовании Курганская область планирует сократить число управленцев в сфере образования. Об этом ТАСС заявил губернатор Вадим Шумков.

Общество Ужесточить ответственность за неуплату алиментов предложил Минюст Новым законопроектом Минюст предлагает ввести полную ответственность для должников даже при редких выплатах.

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Армия и оружие Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.