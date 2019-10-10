Политика
РБКГенерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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с чего всё началось
Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе
Радио Маяк вчера в 06:35
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Космос
Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»
В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Авто
BMW представила новый седан M8 Gran Coupe
Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series — «заряженный» седан M8 Gran Coupe.
AutoNews вчера в 03:50
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.
RT на русском 04:49
Армия и оружие
Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
Известия 05:28
Происшествия
Директор астраханского спецучилища сдавал «в аренду» подростков
В Астрахани директор спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей сдавал воспитанников «в аренду» на стройку, передает «Интерфакс».
Вечерняя Казань 05:59
Происшествия
В Крыму задержали проукраинского активиста
Проукраинский активист Олег ПРИХОДЬКО был задержан силовиками 9 октября.
Аргументы неделi. Крым 04:58
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Футбол
Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола
Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев.
КП - Нижний Новгород 04:37
Автоспорт
Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии
Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
Sportbox.RU 07 октября в 16:36
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
АБН 05:01
Гаджеты
Дисплей 2.0. Samsung обещает перевернуть индустрию
Южнокорейская компания заявила, что подобные инвестиции позволят Samsung предложить клиентам совершенно новые экраны, которые полностью изменят индустрию дисплеев.
iXBT.com 04:37
Экономика
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике
Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Общество
В Курганской области хотят уменьшить число управленцев в образовании
Курганская область планирует сократить число управленцев в сфере образования. Об этом ТАСС заявил губернатор Вадим Шумков.
45.ru 06:06
Общество
Ужесточить ответственность за неуплату алиментов предложил Минюст
Новым законопроектом Минюст предлагает ввести полную ответственность для должников даже при редких выплатах.
Дума ТВ 04:53
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Музыка
Иван Дорн взялся за вымирающих птиц
Музыкант Иван Дорн выпустил клип на трек «Дичь», созданный для Birds Records, первого некоммерческого лейбла, который «сохраняет голоса птиц».
Lenta.ru 05:27