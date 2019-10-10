Экономика

РБКРБКГенерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

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Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

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Российский военный и государственный деятель. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Заслуженный спасатель Российской Федерации.
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