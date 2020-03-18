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Газета.RuГазета.RuГенерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
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Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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