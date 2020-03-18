Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать72
с чего всё началось

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:38

Подробнее о событии

Генералу СКР Дрыманову дали 12 лет колонии

Lenta.ru06:16

Бывший начальник московского СК Дрыманов приговорен к 12 годам колонии

Интерфакс06:27

Суд приговорил экс-главу СК Москвы Дрыманова к 12 годам лишения свободы

РБК06:20

Экс-начальник столичного главка СК Дрыманов осуждён на 12 лет

RT на русском07:21

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

РИА Новости06:38

Адвокаты Александра Дрыманова и двух других фигурантов дела обжалуют приговор

Эхо Москвы07:33

Экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

ТАСС06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Здоровье

Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины

Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
НТВ 06:16
Происшествия

Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Peterburg2.ru 06:35
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Советский спорт 07:32
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном

Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.
Плас 06:16
Технологии

Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 02:56
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru вчера в 08:28
Общество

Глава донского минздрава Быковская отказалась уходить в отставку

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев предложил министру здравоохранения региона Татьяне Быковской уйти в отставку.
Панорама Ростова-на-Дону 07:15
Общество

Путин призвал россиян не запасаться продуктами

Президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами питания.
FlashNord вчера в 08:17
Общество

В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Газета.Ru 07:28
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

В правительстве заявили, что гречки хватит на всех

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:29
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Технологии

Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге

Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
МР7.ру 08:54
Происшествия

В Петербурге нашли тело сотрудника Росгвардии

Как сообщила "Фонтанка", 28-летнего старшину отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району нашли на стационарном посту с простреленной головой.
РИА Новости 06:02
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Политика

Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.
Известия 08:35
Наука

Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
АиФ Владивосток 00:45
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Дело ШакроБольше новостей по теме
Главное