Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

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