Происшествия
Газета.RuГенерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
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Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК России Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости06:38
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Общество
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Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
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Происшествия
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В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.
Общество
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Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
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Как сообщила "Фонтанка", 28-летнего старшину отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району нашли на стационарном посту с простреленной головой.
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Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
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Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
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Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Общество