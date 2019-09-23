Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников. Об этом в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил генерал и командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Здоровье Диетолог назвала замедляющие старение продукты Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Политика Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на Зеленского.

Политика В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51» В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.

Автоспорт Райкконен объяснил столкновение с Квятом Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках обнаженной в «Тексте» Кристина Асмус рассказала о проблемах, связанных со съемками в кино обнаженной.

Кино Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.

Политика Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода» Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Армия и оружие Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии Зенитный ракетный полк на полигоне «Телемба» в Бурятии провел боевые пуски ракет С-400.

Авто Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году Планы правительства РФ увеличить утилизационный сбор могут привести к росту цен на автомобили.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Политика Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.

Происшествия В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

Интернет Эксперты назвали самые небезопасные пароли Эксперты компании Avira, специализирующаяся на безопасности в киберсфере, назвали сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям, сообщает РИА Новости.

ЖКХ С 25 сентября в Челябинске начнут включать отопление Батареи в жилых домах станут горячими, начиная с 25 сентября. Отопление в жилом секторе в Челябинске начнут включать 25 сентября.