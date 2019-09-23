Армия и оружие

РБКРБКГенерал США пожаловался на действия России в Черном море

Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников. Об этом в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил генерал и командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
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Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

РБК01:27

Американский генерал пожаловался украинцам на действия России в Черном море

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Американский генерал обвинил Россию в блокировке черноморских учений

RT на русском00:12

Американский генерал пообещал ответить российскому флоту в Черном море

URA.Ru01:07

Генерал США пожаловался на блокировку Россией учений НАТО

Газета.Ruвчера в 23:16

Генерал США пожаловался на блокировку РФ учений НАТО в Черном море

РЕН ТВвчера в 21:54

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

РИА Новостивчера в 20:15
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Футбол

Севилья — Реал 0:1

Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Политика

Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на Зеленского.
News.ru вчера в 11:47
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках обнаженной в «Тексте»

Кристина Асмус рассказала о проблемах, связанных со съемками в кино обнаженной.
Культуромания 01:36
Кино

Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Чечне задержали трех колдунов

BFM.ru вчера в 08:50
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Армия и оружие

Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Зенитный ракетный полк на полигоне «Телемба» в Бурятии провел боевые пуски ракет С-400.
Политика Сегодня вчера в 21:05
Происшествия

На Украине в ДТП погибли девять человек

REGNUM 01:43
Космос

Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Росбалт вчера в 23:14
Общество

Россиянки стали позже выходить замуж

Lenta.ru 01:47
Авто

Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году

Планы правительства РФ увеличить утилизационный сбор могут привести к росту цен на автомобили.
Политическая Экспертиза 00:11
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Космос

Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную

Взгляд.ру вчера в 20:40
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).
РИА Новости 21 сентября в 22:41
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Политика

Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
МонаВиста 21 сентября в 10:16
Происшествия

В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Интернет

Эксперты назвали самые небезопасные пароли

Эксперты компании Avira, специализирующаяся на безопасности в киберсфере, назвали сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям, сообщает РИА Новости.
UfacityNews.ru вчера в 23:50
ЖКХ

С 25 сентября в Челябинске начнут включать отопление

Батареи в жилых домах станут горячими, начиная с 25 сентября. Отопление в жилом секторе в Челябинске начнут включать 25 сентября.
Челябинский обзор 00:27
Армия и оружие

Трамп анонсировал военные учения с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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