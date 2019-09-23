Армия и оружие
Газета.RuГенерал США пожаловался на действия ВМФ России в Черном море
Россия устроила временную морскую блокаду Одессы, заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, именно такую цель преследует блокирование российским ВМФ учений НАТО и Украины на Черном море.
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Американский генерал пожаловался украинцам на действия России в Черном море
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