Россия устроила временную морскую блокаду Одессы, заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, именно такую цель преследует блокирование российским ВМФ учений НАТО и Украины на Черном море.

Генерал США пожаловался на действия ВМФ России в Черном море

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