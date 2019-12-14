Общество
REGNUMГенерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты
Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Стивен Кваст рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты за один час. Об этом 14 декабря сообщает издание The Drive.
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В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Комсомольская правда07:59
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Политика
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
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Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Футбол
Ливерпуль — Уотфорд 2:0
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Политика
Песков рекомендовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку Президенту РФ Владимиру Путину, не затрагивая вопрос возвращения Крыма.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Общество
В «Мотор Сич» подтвердили продажу акций китайским инвесторам
Президент единственного на Украине предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу его акций китайским компаниям.
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет
Друг и менеджер певца Тарас Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram, на которых Губин сидит за клавишами.
Общество
В Хиросиме снесут два здания, переживших атомную бомбардировку
Два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году.
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Наука
Определен естественный предел жизни человека
В июне 2017 года канадские ученые сообщили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 года, где максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, а абсолютный предел — в 125 лет.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.