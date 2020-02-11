Армия и оружие
Вести.RuГенерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543". По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два.
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Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Гаджеты
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Футбол
Катар рассчитывает на участие России в ЧМ-2022
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Космос
Земля вступит на 30 лет в «мини-ледниковый период»
Планета вскоре вступит в период снижения солнечной активности, когда светило будет давать Земле меньше тепла чем обычно.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Авто
Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Собчак изменил телеведущей с актрисой сериала «Содержанки»
Инсайдеры заявляют, что новой пассией Богомолова стала Ирина Сосновая, актриса и продюсер сериала «Содержанки», который и снимает режиссер.
Хоккей
Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.