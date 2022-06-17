По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотников, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня противника.
Автомобиль ГАЗ М20 2022-2023 может получить в начинку турбированные моторы, объем которых составит 2 и 3 литра с мощностью соответственно до 249 и 340 л.с. Ранее ГЛАС сообщал, что гражданам РФ перечислили пять способов защиты автомобиля от угона и кражи запчастей в 2022 году.
Кремль заявил, что поставки США вооружений, в частности ракетных систем залпового огня, «подливают масла в огонь», а Вашингтон, считают в Кремле, «придерживается линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».