Автомобиль ГАЗ М20 2022-2023 может получить в начинку турбированные моторы, объем которых составит 2 и 3 литра с мощностью соответственно до 249 и 340 л.с. Ранее ГЛАС сообщал, что гражданам РФ перечислили пять способов защиты автомобиля от угона и кражи запчастей в 2022 году.