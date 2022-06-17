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Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере Украиной 50% тяжелых вооружений с начала спецоперации

ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, заявил
 украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense.
РИА Новости
Замминистра обороны Украины Владимир Карпенко назвал потери страны в технике.
News.ru
Российская сторона многократно сообщала о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия.
Общественная служба новостей
По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотников, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня противника.
Национальная служба новостей

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Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере 50% тяжелых вооружений в ходе спецоперации
Lenta.ru19:57
Генерал ВСУ Карпенко заявил о потере Украиной 50% тяжелых вооружений с начала спецоперации
РИА Новости17:37
Начальник логистики украинских сухопутных войск рассказал о потерях ВСУ в технике
ANNA-Newsвчера в 11:06
В ВСУ сообщили о потере Украиной 50% тяжелых вооружений
РБКвчера в 16:10
Украинский генерал Карпенко сообщил о потере половины тяжелых вооружений
Газета.Ruвчера в 15:31
Минобороны Украины признало потерю половины военной техники
Московский Комсомолецвчера в 15:25
В Минобороны Украины заявили о потере до 50% военной техники в ходе боевых действий
ТАССвчера в 16:38

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