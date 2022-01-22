Будьте в Плюсе

Генерал ВСУ Кривонос: Россия может быстро атаковать Украину с аэродромов у Киева

«Сценарий присоединения» Украины к России описал в эфире UKRLIFE.TV бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
Lenta.ru
Украинские военные продолжают высказываться в СМИ о возможной военной агрессии со стороны России.
Рамблер
Кривонос добавил, что первый эшелон из вертолетов способен на малых высотах уйти от украинских истребителей и установить контроль над взлетно-посадочными полосами.
REGNUM
"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — поделился своим мнением военный.
РИА Новости

Подробнее о событии

Генерал ВСУ Кривонос: Россия нападет на Украину с киевских аэродромов
Discover2409:45
Генерал ВСУ Кривонос: Россия может быстро «атаковать» Украину с аэродромов у Киева
Газета.Ru09:13
Генерал ВСУ рассказал о сценарии быстрого присоединения Украины к России
Свободная Пресса08:02
Генерал ВСУ Кривонос: Россия может быстро атаковать Украину с аэродромов у Киева
Lenta.ru08:36
Генерал ВСУ раскрыл «сценарий быстрого присоединения» Украины к России
REGNUM09:27
Генерал ВСУ Сергей Кривонос: Россия может атаковать Украину с аэродромов у Киева
RuNews24.ru09:01
Генерал ВСУ Кривонос раскрыл «сценарий молниеносного присоединения» Украины к России
РИА Новости07:50

Интересное

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели семилетней девочки от нападения собак

По факту гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Lenta.ru06:19

Полиция задержала 25-летнего таджикистанца, подозреваемого в краже денег вдовы Градского

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко.
Lenta.ru09:36

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.
Газета.Ru08:44

Дудаев: особое внимание к делу Мусаевой вызвано тем, что полицейские являются чеченцами

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что особое внимание к делу Заремы Мусаевой, жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, вызвано национальностью задержавших ее полицейских.
Lenta.ru09:56

В Павлоградском районе Омской области неизвестный убил трех человек

Неизвестный проник в один из домов в Павлоградском районе Омской области и убил трех человек, включая ребенка.
ТАСС00:30

Дмитрий Козак примет участие 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»

Советники лидеров «нормандской четверки» могут встретиться во вторник в Париже.
Эхо Москвы09:08

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
РИА Новости08:04

В Ленобласти во время крещенских купаний в проруби утонула женщина

В Гатчинском районе Ленинградской области во время крещенских купаний на реке Оредеж утонула женщина 1982 года рождения.
РБК05:52

МВД РФ: в Крыму задержан мужчина по подозрению в расчленении супруги в новогоднюю ночь

Полицейские задержали жителя Крыма по подозрению в убийстве супруги в Новый год.
Lenta.ru08:06