Экс-заместитель секретаря СНБО генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Украине требуется намного больше оружия и боеприпасов от западных стран, которые даже в Соединенных Штатах практически закончились, сообщает Pravda.Ru
Россия обладает преимуществом при проведении специальной военной операции на Украине, поскольку российский военно-промышленный комплекс работает в постоянном режиме и способен обеспечивать армию вооружением и боеприпасами.
Среди некоторых американских морпехов, сражающихся на стороне Украины, есть пророссийские настроения — часть солдат не верит западным СМИ и считают политику Вашингтона на украинской территории преступной, заявил уехавший в ДНР экс-морпех США Джон Марк Дуган.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов — российские военные ее охраняют.