Будьте в Плюсе

Генерал ВСУ Кривонос заявил об опустевших складах США с вооружением

Экс-заместитель секретаря СНБО генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Украине требуется намного больше оружия и боеприпасов от западных стран, которые даже в Соединенных Штатах практически закончились, сообщает Pravda.Ru
.
Banki Loans
У США нет дополнительного вооружения для украинской армии.
URA.Ru
Россия обладает преимуществом при проведении специальной военной операции на Украине, поскольку российский военно-промышленный комплекс работает в постоянном режиме и способен обеспечивать армию вооружением и боеприпасами.
Discover24
Украинская армия испытывает дефицит иностранных боеприпасов и вооружения, которые необходимы якобы для перелома хода боевых действий.
Военное дело

Подробнее о событии

Генерал ВСУ Кривонос заявил об опустевших складах США с вооружением
Lenta.ru00:49
Генерал ВСУ Кривонос: это не «Call of Duty» — склады США пусты
Pravda.Ru17:52
Самое цитируемое
Генерал ВСУ о пустых складах США: это не игра «Call of Duty»
Военное дело22:24
Генерал ВСУ Кривонос: это не игра «Call of Duty» — склады США пусты
Общественная служба новостей19:12
Генерал ВС Украины Сергей Кривонос заявил об опустевших складах США с вооружением
ИА SM-News18:44
Генерал ВС Украины известил об опустевших хранилищах США: это не игра «Call of Duty»
NVL18:08
Генерал Кривонос: у США нет столько оружия для Киева, чтобы изменить ход боевых действий
Discover2419:45

Интересное

В Нижнем Тагиле легковой автомобиль столкнулся с ехавшей на вызов скорой помощью

В Нижнем Тагиле в ДТП с ехавшей на вызов машиной скорой помощи погибли пять человек.
ТАСС21:27

Депутат Рады Гончаренко заявил о переговорах с МО Британии об уничтожении Крымского моста

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.
Lenta.ru00:58

Замминистра информации ДНР Безсонов: союзные силы прорвали оборону ВСУ под Угледаром

Силы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.
Lenta.ruвчера в 16:46

Экс-морпех США Дуган поделился сомнениями сражающихся за Украину американцев

Среди некоторых американских морпехов, сражающихся на стороне Украины, есть пророссийские настроения — часть солдат не верит западным СМИ и считают политику Вашингтона на украинской территории преступной, заявил уехавший в ДНР экс-морпех США Джон Марк Дуган.
RT на русском22:28

Британский парламентарий Брайант указал на доминирование Лаврова над Джонсоном

Член парламента страны от Лейбористской партии Крис Брайант в интервью изданию Espreso в понедельник, 15 августа, заявил, что главным оружием главы МИДа была хитрость.
Известия01:05

Военный эксперт Гур назвал странным решение Польши купить у Южной Кореи танки K2

Американский военный эксперт Даниэль Гур в своей статье для 19fortyfive оценил решение Польши купить у Южной Кореи современные танки K2.
Lenta.ru18:34

Мизулина заявила, что тело пропавшей шестилетней девочки найдено в Пермском крае

Тело шестилетней девочки, пропавшей 12 августа в Пермском крае, найдено.
Lenta.ruвчера в 15:55

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что от Запада идут сигналы о готовности сотрудничать

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что от стран Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с Минском.
Lenta.ru23:00

Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с «Талибаном»

Власти Афганистана в лице движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) — это реальность, которую невозможно игнорировать.
Известия00:08

Власти Запорожской области заявили о необходимости режима тишины вокруг Запорожской АЭС

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов — российские военные ее охраняют.
РИА Новости00:15