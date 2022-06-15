Будьте в Плюсе

Генерал ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.
Газета.Ru
По информации СМИ, украинский генерал, вероятно, имел в виду американские РСЗО HIMARS и ракеты ATACMS.
Евразия Daily
В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.
Известия
В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Генерал ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения западным оружием
Lenta.ru19:51
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ
ТАССвчера в 14:28
Самое цитируемое
Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения
Известия17:35
На Украине снова заговорили об «уничтожении» Крымского моста
Общественная служба новостейвчера в 13:53
Генерал ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения
Газета.Ruвчера в 16:33
На Украине Крымский мост назвали целью номер один
REGNUMвчера в 15:47
Генерал ВСУ Марченко: Крымский мост — цель номер один для уничтожения
Pravda.Ruвчера в 14:28
Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост «целью номер один» для украинских военных
Комсомольская правда17:34

Интересное

Первый вице-премьер РФ Белоусов: комфортный курс для России составляет ₽70-80 за доллар

Нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар является «слишком крепким», особенно «на фоне дефляции и высоких процентных ставок».
Lenta.ru22:26

Посольство РФ: США игнорируют обстрелы Донецка украинскими националистами

Правозащитники, обслуживающие интересы местного правящего класса, заявили, что российские военные якобы применяют против мирного населения кассетные боеприпасы.
Российская газета00:30

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою».
РБК20:36

Вырвавшиеся с комбината «Азот» женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

Иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища.
РИА Новости00:04

SRF: В Швейцарии семьи начали «уставать» от украинских беженцев

Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) зафиксировала первые признаки усталости в семьях, приютивших украинских беженцев.
Российская газета23:40

Электромобиль Lucid Air полностью заблокирован после обновления

Компания Lucid Motors с 2020 года реализует электрические седаны Air — на авторынке США данная модель конкурирует с Tesla Model S. Как и большая часть таких электрокаров, Air обновляется «по воздуху», однако при загрузке последней версии ПО возникли проблемы: у одного из водителей автомобиля буквально превратился в «кирпич», как это обычно говорят про смартфоны.
SpeedMeвчера в 10:06

Главком ВСУ Залужный заявил об одновременной атаке России на девяти направлениях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в соцсети в четверг сообщил об атаках вооружённых сил РФ одновременно на девяти направлениях.
Московский Комсомолец18:47

Der Tagesspiegel: заявления Владимира Зеленского о Крыме оторваны от реальности

Высказывания Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Украины далеки от реальности, говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.
РИА Новости00:01

OMV вслед за Eni и Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России

Накануне, 15 июня, о сокращении поставок из России объявила итальянская Eni: как рассказали в компании, «Газпром» уведомил ее, что объем снизился на 15%, но не уточнил причину.
РБК21:52

В «Ростехе» рассказали о работе российских РЭБ в зоне боевых действий

Ранее «Ростех» сообщил, что в зоне боевых действий активно используются дроны-камикадзе российского производства «Куб» и «Ланцет».
RT на русском00:05