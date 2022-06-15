В частности, 21 апреля секретарь СНБОАлексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.
Компания Lucid Motors с 2020 года реализует электрические седаны Air — на авторынке США данная модель конкурирует с Tesla Model S. Как и большая часть таких электрокаров, Air обновляется «по воздуху», однако при загрузке последней версии ПО возникли проблемы: у одного из водителей автомобиля буквально превратился в «кирпич», как это обычно говорят про смартфоны.