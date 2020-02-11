Армия и оружие
Вести.RuГенерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543". По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два.
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Политика
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Футбол
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России
Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
Гаджеты
Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9
N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
Британский пассажирский лайнер установил рекорд скорости из-за шторма
Британский самолет Boeing 747, летевший из Нью-Йорка в Лондон, установил рекорд по скорости преодоления этого расстояния в связи с тем, что попал в шторм Кьяра над Атлантикой.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Общество
Образ Натали Портман стал самым обсуждаемым на «Оскаре»-2020
Натали Портман позировала на красной дорожке «Оскара»-2020 в кутюрном платье Dior, расшитом золотыми нитями.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек
По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Армия и оружие
Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ
На полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Кино
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
Авто
Представили уникальную спецверсию BMW X5 Timeless Edition
BMW совместно с производителем искусственной замши Alcantara представили особую версию кроссовера X5 в исполнении Timeless Edition (с английского timeless — вечная), которая поступит в продажу ограниченным тиражом.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Омбудсмен выступила за закрытие центра Саратова для личного транспорта
Сегодня члены фракции КПРФ Саратовской областной думы встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Журик.
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры
Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Общество
Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах
Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.