Армия и оружие
Вести.RuГенерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543". По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два.
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Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
Музыка
Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Политика
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
Авто
В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R
Все варианты Chiron используют 8,0-литровый двигатель W16, который будет под капотом и у новой версии гиперкара.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Общество
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе
Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Здоровье
На домашний карантин из-за коронавируса помещены сотни екатеринбуржцев
Мэрия Екатеринбурга провела для журналистов брифинг о противодействию коронавирусу. Под наблюдением – уже сотни местных жителей.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%
В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что почти три года борется с булимией
Солдатова выразила благодарность своему тренеру Анне Дьяченко и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, которые активно поддерживали девушку с тех пор, как она два года назад рассказала о том, что ей нужна помощь.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Политика
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Две трети жителей России (67%) считают самыми важными из поправок президента в Конституцию гарантии проведения регулярных индексаций пенсионных выплат.