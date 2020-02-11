Армия и оружие

Вести.RuВести.RuГенерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543". По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два.
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США обеспокоены маневрами двух российских спутников

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В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
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