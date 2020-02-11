Армия и оружие
Вести.RuГенерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543". По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два.
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Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус»
Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
Общество
На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая
ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Футбол
Даниил Лесовой: «Мой главный ориентир — Месси. Аршавин — из тех игроков, на которых можно и нужно равняться»
Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой, арендованный у «Зенита», в интервью «СЭ» рассказал о выступлении за тульский клуб.
Экономика
Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия
Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Общество
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Происшествия
В Кемеровской области автобус врезался в грузовик
В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
В Анкаре прошли переговоры РФ и Турции по Идлибу
В понедельник, 10 февраля, в Анкаре состоялись переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Экономика
Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6% годовых, сообщает "Лента".
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Экономика
Минфин думает о повышении налога на его добычу
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Гаджеты
Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном
Корейская компания Samsung во время трансляции церемонии вручения кинопремии "Оскар" показала смартфон с гибким экраном в формате раскладушки.