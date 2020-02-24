с чего всё началось

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.

Политика Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.

Общество Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.

Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Единоборства Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Происшествия В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой» Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.