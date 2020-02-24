Политика

РИА НовостиРИА НовостиГенерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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«Гарантировал от Порошенко и (экс-главы СБУ Василия) Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», – сказал Цителашвили в эфире украинского телеканала ZIK
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