Политика
РИА НовостиГенерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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с чего всё началось
«Гарантировал от Порошенко и (экс-главы СБУ Василия) Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», – сказал Цителашвили в эфире украинского телеканала ZIK.Взгляд.ру05:09
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Киев просил грузинского генерала назвать расстрелы на Майдане выдумкой Кремля
Московский Комсомолец05:55
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