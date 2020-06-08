Армия и оружие
РИА НовостиГенерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США: по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.
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с чего всё началось
В руководстве украинской консалтинговой компании Defense Express заявили о способности "ударить" по России с помощью американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые могут обойти зону видимости российских ЗРК С-400 "Триумф".Московский Комсомолецвчера в 19:55
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Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
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Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
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Где выявили коронавирус в Самарской области 6 июня
Региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса опубликовал данные по населенным пунктам, в которых выявили новых зараженных.
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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Армен Джигарханян снова попал в больницу
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США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
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Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
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Российский телеведущий Андрей Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с похорон супруги Юлии.
iReactor вчера в 06:14
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru 03:59
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Политика
Песков указал на отсутствие дат по возобновлению перелетов за границу
С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:58
Экономика
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
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Газета.Ru 04:36
Политика
Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США
Суд подтвердил экстрадицию в США Джан Доменико Кайяцца, адвокат Юрист объяснил, что топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации задержали 30 августа 2019 года.
Piter.tv 05:42
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Как гласит информационная статья на сайте главы города, столичные бизнесмены смогли оформить кредиты со льготными ставками на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Москва. Северо-Запад 03:09
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
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Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС вчера в 12:48
Общество
Радий Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии
Глава республики отказался в ближайшее время от этой затеи. Все потому, что ситуация в регионе не улучшается.
Bash.News 02:10
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb вчера в 18:31