Армия и оружие
РИА НовостиГенерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США: по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.
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с чего всё началось
Ранее украинское агентство Defense Express оценило недавний полёт над Арктикой у границы с Россией стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США.News.ru05:10
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Футбол
Чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом»
Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступает за "Локомотив" с 2018 года.
Газета.Ru 10:37
Происшествия
В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими
По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Первый Тульский 09:23
Экономика
Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже
Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб.
Коммерсантъ 04:09
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов.
Коммерсантъ 08:27
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн.
РБК 09:11
Происшествия
Осужденный умер в калининградском СИЗО после приговора
В Калининграде в СИЗО умер 31-летний осужденный через несколько дней после вынесения ему приговора.
Интерфакс 09:02
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Футбол
Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула
Напомним, что 30-летний Рыбус перешел в Локомотив из Лиона в июле 2017 года.
Советский спорт 10:58
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Музыка
Стример удалил все видео с Twitch — это произошло после ужесточений правил сервиса о музыкальном контенте
Утром 8 июня стало известно, что треки из сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, теперь нельзя включать в Twitch.
Evo-rus.com 08:56
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
Новые автомобили вчера в 04:51
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Египта
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:12
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Общество
В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время
В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время.
Lenta.ru 10:03
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Происшествия
В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина
В Краснодаре полиция проводит проверку инцидента с массовыми гуляньями людей на улице Красной во время карантина, который продлен до 21 июня.
Российская газета 04:58
Происшествия
СК завел третье уголовное дело после стрельбы на юго-западе Москвы
Следственные органы СК России по Москве завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК России) после стрельбы на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 19:26