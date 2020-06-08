с чего всё началось

Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США: по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

Футбол Чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом» Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступает за "Локомотив" с 2018 года.

Происшествия В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

Экономика Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. 1

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Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1K

Общество Путин разрешил бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов. 1

Экономика LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн.

Футбол Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула Напомним, что 30-летний Рыбус перешел в Локомотив из Лиона в июле 2017 года.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 50

Происшествия В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин. 24

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Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 2,1K

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 12

Происшествия В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина В Краснодаре полиция проводит проверку инцидента с массовыми гуляньями людей на улице Красной во время карантина, который продлен до 21 июня. 125