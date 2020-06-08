Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГенерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США: по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Эксперт оценил украинские заявления о возможных ударах B-52H по России

Московский Комсомолец11:40

Эксперты оценили сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости11:38

Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике

Пятый канал00:37

В России отреагировали на заявление Украины о возможностях «удара» по Сибири

Известия05:39

Военный эксперт назвал диким план нападения Украины на Сибирь

Телеканал 360°04:44

Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири

Lenta.ru05:45

На Украине нашли способ «ударить по Сибири»

URA.Ruвчера в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru 16:53
595
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
4,4K
Экономика

Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники

Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
Российская газета 13:15
Общество

В США найден клад стоимостью в миллион долларов

BFM.ru 11:50
2
Общество

Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
Труд (Клинцовский район) 13:23
62
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,8K
Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
2
Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
50
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
301
Общество

Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

Российская газета 16:52
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
407
Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
608
Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:54
34
Шоу-бизнес

Актриса Нина Русланова госпитализирована в Москве

Известия 16:51
Экономика

Знак: Шойгу продвигал компанию, которая зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы

Издание Znak.com выяснило, как глава Минобороны Сергей Шойгу продвигал компанию, которая теперь зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы для больных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:02
2
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболевших коронавирусом в Саратовской области

Рост заболеваемости министр здравоохранения связал с прибытием в регион большого количества людей с других территорий.
Регион 64 13:12
Авто

Электрические грузовики «КамАЗа» рассекретили на официальных фото

В Сеть попали изображения прототипов электрогрузовиков «КамАЗа»: фото опубликовала пресс-служба Президента Татарстана Рустама Минниханова.
CarsWeek.ru вчера в 11:28
12
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
214
Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Газета.Ru 07:14
1,3K
Игры

Стало известно, как будет называться новая RPG по «Гарри Поттеру»

Нева Спорт 08:50
1
Футбол

Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ», что он намерен вернуться в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.
Чемпионат 15:48
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
5
Общество

В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
5,7K
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
5
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
59
Футбол

Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки

В сезоне-2019/20 22-летний Ларссон провёл 21 матч за «Спартак», забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
RT на русском 11:47
Кино

Новый боевик Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков

Фильм уже успел получить «нулевой» рейтинга «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, сообщает Film.ru.
Inc-news.ru 11:44
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru 10:37
478
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное