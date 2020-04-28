с чего всё началось

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Общество Названо число безработных в России Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24». 29

Гаджеты «Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.

Общество В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране. 30

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 277

Общество В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска "Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорится в документе. 111

Происшествия Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.

Политика Дональд Трамп намерен приравнять мясную промышленность к оборонной Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о приравнивании мясокомбинатов к оборонной промышленности.

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 303

Экономика США могут обойти Россию по экспорту пшеницы Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС. 904

Общество В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.

Здоровье В Петербурге создана карта распространения коронавируса по районам Санкт-Петербург, 28 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Во всех 18 районах Санкт-Петербурга выявлены зараженные коронавирусной инфекцией, при этом наибольшее их число зарегистрировано в Невском районе. 125

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 408

Общество Испания может снять все ограничения к концу июня Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,4K

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 13

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 181

Происшествия В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.

Футбол Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине.

Гаджеты Установка драйверов видеокарт Intel в Windows станет проще Долгое время на PC существовала проблема с установкой драйверов для встроенной графики Intel.

Политика Хиллари Клинтон поддержит Джо Байдена в президентской гонке Хиллари Клинтон заявила о поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.