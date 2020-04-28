Политика
Lenta.ruГенерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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с чего всё началось
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может быть одним из фигурантов расследования дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г., сообщает «Русская служба Би-би-си».Ведомости07:53
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Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус
Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
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С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
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На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
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