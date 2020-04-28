с чего всё началось

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Политика Путин призвал губернаторов наращивать ресурс 28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.

Технологии Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India. 1

Происшествия Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».

Авто Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже. 1

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 784

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Политика Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

Политика Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и членами правительства заявил, что в России сохраняется дефицит защитных средств для врачей и поручил повысить их производство. 39

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. 21

Политика Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.

Здоровье Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). 1K

Спорт Deadly Premonition 2 выйдет 10 июля — это сиквел-приквел Rising Storm Games неожиданно объявила дату выхода сиквела Deadly Premonition — он появится 10 июля только на Nintendo Switch.

Общество Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19. 2

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 313

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 46

Кино Названы самые убыточные фильмы 2019 года На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,7K