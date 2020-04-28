Политика

Lenta.ruLenta.ruГенерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может быть одним из фигурантов расследования дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г., сообщает
 «Русская служба Би-би-си».
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