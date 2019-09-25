Происшествия

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По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.
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Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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