Происшествия
ИзвестияГенерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 млн рублей сможет спасти его от уголовной ответственности.
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с чего всё началось
Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.Московский Комсомолец07:53
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