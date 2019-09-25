Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГенерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
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Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августа 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку - 100 миллионов рублей в обмен непривлечение к уголовной ответственности.
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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

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