Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Минобороны Сергей Шойгу вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.
Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за введенных санкций и давления американских производителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.