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Генеральная прокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа»

Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте счетом «Росатом Восточная Европа».
Комсомольская правда
Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Минобороны Сергей Шойгу вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Комсомольская правда
99 тысяч долларов, которые были на счетах компании, переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
ПРАЙМ
Это не полный список высокопоставленных российских чиновников, которых просят явиться на допрос в украинскую Генпрокуратуру.
Комсомольская правда

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Украина заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа»
Общественная служба новостей07:14
Генпрокуратура Украины арестовала счета «Росатом Восточная Европа»
Комсомольская правда07:10
Генеральная прокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа»
РИА Новости06:50
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