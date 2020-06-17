Общество
КоммерсантъВ Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации, сообщает Минобороны РФ.
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Трансляцию генеральной репетиции парада Победы на Красной площади увидят москвичи
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