с чего всё началось

Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку. Новому руководству корпорации предстоит восстановить доверие к компании из-за скандала вокруг 737 MAX.

Политика Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Финансы Курс доллара и евро продолжит снижение Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.

Политика США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии «Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если «дорожные карты» будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства.

Шоу-бизнес Барановская рассказала о свадьбе и беременности Телеведущая Юлия Барановская на своей страничке в Instagram сообщила, что в будущем собирается выйти замуж.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Общество Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

Политика Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

Культура «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» «Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Происшествия Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".

Общество Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.