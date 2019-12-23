Общество
КоммерсантъГенеральный директор Boeing покинул свой пост
Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку. Новому руководству корпорации предстоит восстановить доверие к компании из-за скандала вокруг 737 MAX.
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с чего всё началось
«Компания объявляет, что Деннис А. Меленберг подал в отставку с должности генерального директора и директора совета директоров, которая вступает в силу немедленно», — сказано в заявлении Boeing.Телеканал 360°09:13
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