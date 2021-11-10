В России второй день подряд выявили больше 40 тыс. заражений COVID-19

Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней, с 6 по 10 ноября, показатель оставался ниже указанной отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс. Больше всего заражений за минувшие сутки выявлено в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Московской (2726) и Самарской (1798) областях.