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Генеральный директор Bosch: Спрос на чипы намного превышает производственные мощности

В III квартале 2021 года мировые продажи чипов достигли отметки $145 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее, и на 7,4% больше, чем во II квартале.
Известия
Отмечается, что основными факторами роста стали высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых производств.
ПРАЙМ
По сведениям организации, в указанный период поставки микросхем превысили исторический максимум и в количественном отношении.
Известия
Заявляли о проблемах и ведущие компании автопрома, и производители серверного оборудования.
ПРАЙМ

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