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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.
РИА Новости
Крупнейший российский оператор мобильной связи, а также ведущий поставщик медиа- и цифровых услуг, сообщает, что Константин Эрнст сообщил об уходе из совета директором компании МТС 17 марта 2022 года, — сказано
 в письме фирмы.
News.ru
15 марта стало известно, что Эрнст попал в обновленный санкционный список Великобритании.
Газета.Ru
Основным акционером МТС является АФК "Система".
ТАСС

Подробнее о событии

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст 17 марта вышел из совета директоров МТС
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