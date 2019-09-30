Футбол
Газета.RuГенеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщают "РИА Новости".
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Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры
Спорт день за днем13:54
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Джикия, Мирзов и Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга»
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
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Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
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Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
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Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
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В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
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Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Общество
Резкое похолодание и снег ожидаются в Приморье
Kursk.com вчера в 11:44
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей вчера в 10:36
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Авто
Возобновились продажи роскошного аналога новой Chevrolet Captiva
На индийском рынке копия Chevrolet Captiva продается под брендом MG, а модель для местного рынка назвали Hector.
Газета DAILY 13:45
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы
Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.
Матч ТВ 13:31
Спорт
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
RT на русском 17:42
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
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Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 19:26
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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
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Все лесные пожары в России потушены
Коммерсантъ 17:54
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru 19:45
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Здоровье
Какие обычные продукты снизят уровень сахара в крови
Врачи рекомендуют для снижения уровня сахара напиток из цикория.
Московский Комсомолец вчера в 12:04