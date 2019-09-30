Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщают "РИА Новости".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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