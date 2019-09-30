Футбол
Газета.RuГенеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщают "РИА Новости". Функционер заявил, что решение менеджмента красно-белых было мотивировано отсутствием внятной игры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры
Спорт день за днемвчера в 13:54
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Общество
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
Российская газета 28 сентября в 22:00
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие
Минобороны планирует начать разработку военных электромобилей
Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Коммерсантъ 00:21
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Кино
10 игр, в которых внезапно становишься злодеем
Современные игры стали комплексными произведениями, в которых нередко поднимаются сложные темы.
Gmbox.ru 27 сентября в 12:52
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гинесса
Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гинесса.
Российская газета вчера в 23:31
Авто
В Уфе на торги выставлены автомобили должников
28 октября в Уфе состоятся два аукциона по продаже имущества должников. В том числе, на торги выставлены транспортные средства.
UfacityNews.ru вчера в 22:45
Политика
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport вчера в 08:09
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение вчера в 23:11
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Кино
Опубликован трейлер мини-сериала «Война миров»
iReactor вчера в 20:48
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 28 сентября в 11:47
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия вчера в 10:16
Технологии
Ученые АлтГТУ предложили решение проблем дефицита белкового питания
Большинство из представленных в торговой сети наименований растительных аналогов молока и молочных напитков обладает достаточно низким либо очень низким содержанием белка, чаще всего в своем составе оно содержит преимущественно те же углеводные компоненты, жиры и технологические добавки-загустители.
АМИТЕЛ 00:31
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20