с чего всё началось

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщают "РИА Новости". Функционер заявил, что решение менеджмента красно-белых было мотивировано отсутствием внятной игры.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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