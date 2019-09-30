Футбол
Газета.RuГенеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщают "РИА Новости". Функционер заявил, что решение менеджмента красно-белых было мотивировано отсутствием внятной игры.
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с чего всё началось
«Четыре поражения подряд – это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком», — сказал он «РИА Новости».Известия00:15
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Генеральный директор «Зенита» высказался об отставке главного тренера «Спартака»
Российская газета01:50
Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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URA.Ru 00:30
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Экс-тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева
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