Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruГендир тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заразился коронавирусом.
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Гендиректор «Арсенала» сдал второй тест на коронавирус. Результат отрицательный

Sport24.ru16:48

Гендиректор тульского «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус. Он был на матче со «Спартаком»

Sports.ru12:25

В тульском «Арсенале» зафиксирована вспышка коронавируса

Sport.ru14:13

Генеральный директор тульского «Арсенала» Балашов сдал положительный тест на коронавирус

Евро-футбол.ру12:29

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Чемпионат12:25

Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат

Bookmaker-ratings.ru16:36

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Metaratings12:20
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку над провинциями Сувейда и Дейр-эз-Зор

Известия 15:10
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Наука

Кремниевый анод на 25% увеличит запас хода электромобилей

Кремниевые аноды теряют свыше 20% ионов лития только в течение первого цикла зарядки.
Хайтек+ 11:27
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Происшествия

Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер 14:05
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 14:49
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru 16:19
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Политика

Стало известно о крупных взносах Китая для влияния на Трампа

Связанные с правительством Китая люди использовали политические взносы для попыток оказать влияние президента США Дональда Трампа и членов Республиканской партии.
Lenta.ru 16:54
Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Гаджеты

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране

MobiDevices вчера в 14:00
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Общество

ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым

Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
РБК 10:13
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Игры

Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба

Vevby.ru 13:49
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
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Киберспорт

Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр

В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
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Культура

Стала известна дата премьеры финального сезона «Люцифера» на Netflix

РИА Новости 09:42
Здоровье

В Курганской области наградили двух медиков за борьбу с коронавирусом

Орденом Пирогова наградил Президент России Владимир Путин за самоотверженность, борьбу с новой коронавирусной инфекцией и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.
Уральский меридиан вчера в 06:39
Политика

Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
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