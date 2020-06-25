Коронавирус
LiveResult.RuГенеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом
Напомним, в минувшем туре «Арсенал» принимал на домашней арене «Спартак» и уступил со счётом 2:3.
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:36
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Политика
В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Дождь вчера в 10:38
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 06:16
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
Происшествия
Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада
Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Экономика
Бюджет Камчатки в условиях пандемии потерял меньше, чем ожидалось – Коростелев
Прогноз ожидаемых потерь бюджета Камчатки из-за пандемии в 12 млрд рублей не оправдался, сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на врио зампреда краевого правительства Дмитрия Коростелева.
Камчатка-Информ 20:54
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Экономика
В январе-апреле общий объем потребительских кредитов, выданных в Томской области, увеличился на 8,19%
В целом за последние пять лет объемы потребкредитования в Томской области выросли на порядок – так, по итогам 2015 года объем выданных в регионе потребительских займов составил всего 8,6 млрд рублей.
Томская интернет-газета 22 июня в 23:21
Наука
Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества
Группе ученых удалось выделить из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре новых биологически активных вещества-стероида, которые обладают противоопухолевой активностью по отношению к клеткам рака молочной железы и толстого кишечника.
Rusargument вчера в 16:26
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM 22 июня в 13:04
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:24
Происшествия
Власти назвали сумму ущерба от наводнения на западе Украины
Власти Закарпатской области предварительно оценили убытки от разрушенной наводнением инфраструктуры региона в 125 млн гривен (около $5 млн).
ТАСС 17:29
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем
Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru 10:03
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15