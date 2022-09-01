"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — заявил Цорн.
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что английский « Вест Хэм » не выплачивает армейской команде всю сумму за трансфер хорватского футболиста Николы Влашича, который был осуществлен в 2021 году.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что установление потолка на российскую нефть — «самый эффективный способ нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители.