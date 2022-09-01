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Генеральный инспектор ВС Германии Эберхард Цорн предупредил о потенциале армии России

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Рейтер
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РИА Новости
"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — заявил Цорн.
РИА Новости
Цорн обратил внимание на то, что большая часть российского флота не была развёрнута на Украине, а ВВС России обладают большим потенциалом и представляют угрозу для Североатлантического альянса.
Life.ru
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Известия

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Генеральный инспектор ВС Германии Эберхард Цорн предупредил о потенциале армии России
Lenta.ru21:54
В Бундесвере считают, что Западу не стоит недооценивать военный потенциал России
ТАССвчера в 11:22
Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн: не стоит недооценивать военную мощь России
News.ruвчера в 13:02
Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн: не стоит недооценивать военную мощь России
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Генеральный инспектор Бундесвера Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь РФ
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Генеральный инспектор бундесвера Цорн призвал учитывать военную мощь России
РИА Новостивчера в 11:57
Генинспектор бундесвера Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России
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