Коронавирус
РИА НовостиГенконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости 13:08
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