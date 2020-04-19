Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГенконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Дмитрий Рогозин
Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРИА Новости 13:08

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