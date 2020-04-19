Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 1K

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля. 124

Кино Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах С 23 апреля на more.tv, wink и ivi выходит картина «Спутник» (2020).

Технологии Рогозин рассказал о запусках в стратосферу с космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация способна проводить запуски в стратосферу с космодрома Восточный, дополнительной инфраструктуры не требуется.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо". 458

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 642

Политика Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года. 1

Шоу-бизнес Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной. 11

Общество МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС. 672

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,7K

Политика Зеленский представил план возвращения Донбасса Своими планами по возвращение контроля над Донбассом Владимир Зеленский высказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером". 767

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,7K

Шоу-бизнес Раскрыта тайна отношений Петросяна с молодой женой Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 76