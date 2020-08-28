Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября
Власти Кубани планируют утвердить генеральный план Краснодара 2 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.В источнике
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