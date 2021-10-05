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Генеральный прокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупции

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло задержан в связи с подозрениями в коррупции и превышении служебных полномочий.
Коммерсантъ
Во вторник вечером сотрудники службы информации и безопасности, а также антикоррупционной прокуратуры провели обыски в здании генеральной прокуратуры.
Известия
В отношении Стояногло инициирован уголовный процесс.
BFM.ru
Также отстранены заместители генпрокурора.
Взгляд.ру

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Генеральный прокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупции
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