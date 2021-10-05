США и еще 44 страны передали России в ОЗХО вопросы по делу Навального

"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.