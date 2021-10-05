КоммерсантъГенеральный прокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупцииГенеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло задержан в связи с подозрениями в коррупции и превышении служебных полномочий.КоммерсантъВо вторник вечером сотрудники службы информации и безопасности, а также антикоррупционной прокуратуры провели обыски в здании генеральной прокуратуры.ИзвестияВ отношении Стояногло инициирован уголовный процесс.BFM.ruТакже отстранены заместители генпрокурора.Взгляд.руЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РЕН ТВНовая газетаКП - МолдоваИА Красная ВеснаRuBaltic.RuФАНРидусГазета.RuПодробнее о событииГенеральный прокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупцииКоммерсантъвчера в 14:17Генпрокурора Молдавии задержали на 72 часа после выдвинутых против него обвиненийТАССвчера в 14:43Генпрокурора Молдавии задержали на 72 часаИнтерфаксвчера в 14:55Генпрокурор Молдовы задержан по подозрению в коррупцииRuBaltic.Ruвчера в 15:05В Молдавии по подозрению в коррупции задержан генпрокурорЦарьградвчера в 16:22Генпрокурора Молдавии Стояногло обвиняют в превышении служебных полномочий и коррупцииLenta.ruвчера в 14:16В Молдавии задержали генерального прокурора Стояногло из-за подозрений в коррупцииРИА Новостивчера в 14:03Показать ещёОценить52Поделиться