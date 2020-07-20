Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он добавил, что остальным фигурантам дела следствие добавило аналогичное обвинение.
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Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей

Комсомольская правда15:01

Генерал-майора МВД обвиняют во взятке в 100 млн рублей

URA.Ru14:15

СК предъявил новое обвинение во взятке в 100 млн рублей генералу Мельникову

News.ru13:11

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

Газета.Ru13:29

Попытка взятки в 100 млн: генералу Мельникову утяжелили обвинение

РЕН ТВ13:18

Обвиненному в афере на 100 миллионов рублей генералу МВД вменили новую статью

Lenta.ru13:54

СК предъявил новое обвинение в попытке взятки в 100 млн рублей генералу Мельникову

ТАСС12:58
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