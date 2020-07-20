Происшествия
Газета.RuГенералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он добавил, что остальным фигурантам дела следствие добавило аналогичное обвинение.
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Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей
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