Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей

Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Согласно положениям статьи, по которой было предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет колонии. Замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Александр Мельников задержан в Москве.
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с чего всё началось

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Московский Комсомолец07:53

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Источник узнал о задержании генерала МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Интерфакс09:59

СК обвинил высокопоставленного генерала МВД в крупном мошенничестве

РБК08:46

Суд не продлил на 72 часа срок задержания генерал-майора МВД Мельникова

ТАСС10:44

В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова

РИА Новости09:01

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

РЕН ТВ08:53

Суд отказался продлить задержание генерал-майора МВД на 72 часа

Известия10:57

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Московский Комсомолец07:53
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Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Происшествия

На руднике Гайского ГОКа в результате обрушения породы погиб рабочий

Обрушение горного массива, по данным пресс-службы компании, произошло сегодня ночью на глубине свыше 1000 метров, погиб 39-летний проходчик.
Эхо Москвы в Оренбурге 02:19
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Армия и оружие

Украинские силовики выкрали в Донбассе еще одного военнослужащего

Задержанный украинскими силовиками был ранее объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Lenta.ru 09:47
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Шоу-бизнес

Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад

Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Военное дело 06:02
Происшествия

При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси

«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Российская газета 05:10
Происшествия

СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Футбол

«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России

«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
Vprognoze.ru 10:50
Происшествия

В Омске загорелось здание медицинского колледжа

В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.
РБК 10:52
Футбол

Директор «Мордовии» – о финансовой ситуации: Думаю, что все наладится

Директор Мордовии Николай Левин высказался о финансовой ситуации в клубе.
Советский спорт 09:31
Политика

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили 23 сентября в 12:19
Политика

Путин обсудит с правительством РФ доходы граждан

Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:34
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Политика

Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ

Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Футбол

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Футбол

В «Монако» назвали Головина Александром Великим

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Футбол

Алания — ЦСКА 0:1 (1-й тайм)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом команды на матч 1/16 финала Кубка России с Аланией.
Советский спорт 10:04
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