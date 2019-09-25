Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

с чего всё началось

Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Согласно положениям статьи, по которой было предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет колонии. Замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка Александр Мельников задержан в Москве.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Космос С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ» Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Футбол «Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».

Происшествия На руднике Гайского ГОКа в результате обрушения породы погиб рабочий Обрушение горного массива, по данным пресс-службы компании, произошло сегодня ночью на глубине свыше 1000 метров, погиб 39-летний проходчик.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Армия и оружие Украинские силовики выкрали в Донбассе еще одного военнослужащего Задержанный украинскими силовиками был ранее объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.

Энергетика Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.

Происшествия При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси «При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Футбол «Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России «Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.

Происшествия В Омске загорелось здание медицинского колледжа В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Авто В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.

Политика Путин обсудит с правительством РФ доходы граждан Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Политика Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Футбол В «Монако» назвали Головина Александром Великим Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.