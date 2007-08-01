РПЛ

Матч ТВМатч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
4 фото
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
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Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 15-го тура РПЛ

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Российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист. В настоящее время работает на телеканале «Матч ТВ».
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