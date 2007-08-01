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Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

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