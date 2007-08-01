РПЛ
Матч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
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Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Автоспорт
Квят: Toro Rosso может бороться за подиум
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
Музыка
Сергей Жуков стал зомби в новом клипе
Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Футбол
Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на игру с «Бетисом»
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику
Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
Гаджеты
Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.