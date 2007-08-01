РПЛ
Матч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
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Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 05:20
Происшествия
Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы
На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену.
Lenta.ru 08:31
Политика
Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Происшествия
В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Футбол
«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
Российская газета 06:21
Общество
В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков
Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Спорт
Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби
Газета.Ru 08:21
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области
В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Политика
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости вчера в 07:28
Происшествия
Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы
В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
RT на русском 07:58
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Известия вчера в 16:11
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей
После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Политика
Президент Узбекистана принимает премьеров стран ШОС
Провел отдельные встречи, в том числе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и коллегой из Китая Ли Кэцяном, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 00:46