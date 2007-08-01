Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.

Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

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