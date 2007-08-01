РПЛ

Матч ТВМатч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
5 фото
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

Матч ТВвчера в 18:30

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 15-го тура РПЛ

Чемпионат03:15

Генич: Думаю, ЦСКА создаст очень много проблем «Зениту»

Нева Спорт03:07

PPS сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА

ProstoProSport05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Кино

Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов

Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 05:20
Происшествия

Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену.
Lenta.ru 08:31
Политика

Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия

Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза

Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Происшествия

В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке

При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Здоровье

Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 31 октября в 14:36
Футбол

«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:51
Происшествия

Робот убил человека на заводе под Липецком

К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
Российская газета 06:21
Общество

В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Армия и оружие

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Спорт

Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби

Газета.Ru 08:21
Музыка

Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»

АМИТЕЛ 08:47
Происшествия

В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме

РБК 08:41
Культура

Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре

Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области

В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Экономика

Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Политика

Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости вчера в 07:28
Происшествия

Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы

В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
RT на русском 07:58
Армия и оружие

Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

Известия вчера в 16:11
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров

Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Политика

Президент Узбекистана принимает премьеров стран ШОС

Провел отдельные встречи, в том числе с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и коллегой из Китая Ли Кэцяном, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Генич
Российский журналист
Российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист. В настоящее время работает на телеканале «Матч ТВ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное