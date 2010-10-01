РПЛ
Матч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Армия и оружие
Норвегия предупредила США о «приближающихся» подлодках ВМФ РФ
Отряд российских подлодок, среди которых восемь атомоходов, якобы направляется к восточному побережью США для «прорыва» обороны НАТО в Северной Атлантике.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Киберспорт
Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную
В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине
Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Авто
Новая Kia Optima — опубликованы первые фото
В последние годы компания Kia сосредоточилась на дизайне своих автомобилей, выпустив такие красивые машины, как Stinger и новый Soul, а также Seltos и Telluride.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Происшествия
Страховая выплатит ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Экономика
В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Авто
«АвтоВАЗ» подарит три автомобиля Lada Xray с «автоматом»
Участниками акции могут стать клиенты компании, которые совершают покупку в дилерских центрах Лада: от покупки автомобиля или запчастей до оплаты услуг.
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
Шоу-бизнес
Пригожин считает правильным, что Фадеев разогнал своих артистов
Иосиф Пригожин поддержал разорвавшего с артистами контракты Максима Фадеева, пишет Oane.ws.
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.