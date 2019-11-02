РПЛ

Матч ТВМатч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
4 фото
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

Матч ТВ18:30

Единственный шанс Гончаренко — выставить автобус. Прогнозы на «Зенит» — ЦСКА

Sport24.ru21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Происшествия

Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru 22:05
Общество

В России вступил в силу закон о надежной работе интернета

1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине

Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.
URA.Ru 15:47
Гаджеты

Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake

Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

РИА Новости 16:16
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Армия и оружие

ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа

В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
РИА Новости 01:34
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Гаджеты

Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51

Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera 11:08
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Шоу-бизнес

Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

РБК вчера в 10:04
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни

Москва 24 30 октября в 07:26
Общество

«Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске

Повреждённый 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в Северодвинск для проведения ремонта.
RT на русском 21:03
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика

Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru 07:39
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 18:24
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС

Создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы, призвал украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред».
REGNUM 21:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное