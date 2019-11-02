РПЛ
Матч ТВГенич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru 22:05
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине
Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.
URA.Ru 15:47
Гаджеты
Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake
Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews 08:06
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Армия и оружие
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
РИА Новости 01:34
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera 11:08
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной жизни
Москва 24 30 октября в 07:26
Общество
«Лошарик» будет отремонтирован в Северодвинске
Повреждённый 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в Северодвинск для проведения ремонта.
RT на русском 21:03
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС
Создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы, призвал украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред».
REGNUM 21:58