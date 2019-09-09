Армия и оружие
РБКГенконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Экономика
Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье
"Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.
Интерфакс 03:57
Происшествия
Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
Визит Зеленского в США начнется 23 сентября
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.
Коммерсантъ 06:06
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим оппозиционерам.
Дождь 06:18