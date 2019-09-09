Армия и оружие

РБКРБКГенконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
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