Общество

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В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам. Об этом рассказал генконсул Италии Франческо Форте. Он отметил, что правила «ничего существенно не поменяют».
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с чего всё началось

Генконсул Италии назвал преимущество новых правил шенгена для россиян

Путешествующие россияне после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз смогут получить пятилетний въездной документ, рассказал РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.
РИА Новости11:24

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Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген

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Генконсул Италии назвал преимущество новых правил шенгена для россиян

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Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

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Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия

В Переславле депутата задержали по подозрению в убийстве

Председатель фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве.
Известия 16:03
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
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В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
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Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Армия и оружие

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
ТК Звезда вчера в 17:20
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру 16:28
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra 08:02
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Политика

Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Газета.Ru 10:56
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor вчера в 23:35
Космос

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

Naked Science 10 декабря в 19:02
Армия и оружие

ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Rusvesna.su 16:26
Космос

«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали

К новости прилагаются данные об открытиях, сделанных аппаратами, но главное внимание публики приковали именно эти слова: «покинули границы Солнечной системы».
Naked Science 10 декабря в 19:02
Экономика

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.
РИА Новости 16:32
Общество

Определены новые сроки сдачи железнодорожного моста из ЕАО в Китай

Газета.Ru 14:22
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Хоккей

Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18

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Политика

Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа

Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.
NewInform 11:06
Армия и оружие

Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

Российская газета 04:46
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
Политика

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
РБК 15:21
Здоровье

Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян

Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году.
ТАСС 03:21
Армия и оружие

Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском 02:17
Происшествия

Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета

Украина.ру 03:37
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
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